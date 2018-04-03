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Этот робот невероятно крут
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Этот робот невероятно крут 

Techdiver 10 часов назад
Фото: Techdiver
Робот Bionic Flying Fox (летучие лисицы — самые большие представители рукокрылых) поражает своим умением летать подобно природному прототипу. «Животное» снабжено облегченной рамкой и использует машинное обучение для того, чтобы летать в полуавтономном режиме.
Робота приводит в движение система шестеренок и электромоторчиков.
Крылья изготовлены из двух герметичных пленок и трикотажной эластановой ткани, которая сшита в более чем 40 тысячах точек, что делает их легкими и прочными.
Маловероятно, что этот робот когда-либо найдет некое коммерческое применение, но он — хорошая демонстрация того, на что сегодня способны робототехники. А именно: с помощью нескольких простых материалов они могут построить сложный летательный аппарат, успешно имитирующий стиль полета, который эволюционировал миллионы лет.
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