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Этот миниатюрный робот способен поднять груз до 4 тонн
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Этот миниатюрный робот способен поднять груз до 4 тонн 

Авторамблер 7 часов назад
Фото: Авторамблер
Миниатюрный трактор похож на доброго робота WALL-E из одноименного мультфильма, но не стоит обманываться на его счет: он способен поднять груз до 4 тонн и ездить с ним до 30 минут на одной зарядке аккумулятора. Благодаря своим гусеницам, робот может перемещаться по любой поверхности и отбуксировать трейлер, запарковав его в ограниченном пространстве. Или перевезти куда-нибудь вашу машину. Да и вообще сделать все, что заложено в его функционал.
Особая прелесть мини-тягача в том, что он управляется дистанционно с помощью пульта. Таким образом унылая тяжелая работа внезапно может превратиться в развлечение для великовозрастных мальчишек.
Цена такого устройства стартует от $2,100.
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