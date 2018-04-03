Этот миниатюрный робот способен поднять груз до 4 тонн

Миниатюрный трактор похож на доброго робота WALL-E из одноименного мультфильма, но не стоит обманываться на его счет: он способен поднять груз до 4 тонн и ездить с ним до 30 минут на одной зарядке аккумулятора. Благодаря своим гусеницам, робот может перемещаться по любой поверхности и отбуксировать трейлер, запарковав его в ограниченном пространстве. Или перевезти куда-нибудь вашу машину. Да и вообще сделать все, что заложено в его функционал.

Особая прелесть мини-тягача в том, что он управляется дистанционно с помощью пульта. Таким образом унылая тяжелая работа внезапно может превратиться в развлечение для великовозрастных мальчишек.

Цена такого устройства стартует от $2,100.