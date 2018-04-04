В Японии создали новую серию мебели для кошек

Дизайнеры, работающие в стиле Catitecture создают специальную мебель для кошек. И это не привычные нам домики, а самые настоящие крошечные кровати и диваны, которые удачно впишутся в любой интерьер.

В Японии очень развита индустрия товаров и услуг для животных. Например, для кошек открываются салоны красоты, гостиницы, кафе и фитнес-центры. Неудивительно, что японцы, которые ценят гармонию во всем, уделяют так много внимания даже кошачьим домам.

Проект создан брендом Craftsman MADE, который специализируется на производстве мебели и находится в префектуре Фукуао.

Миниатюрную кошачью мебель делают из древесины дерева Кири.

Оно отличается особой легкостью и часто используется при создании мебели для свадебных церемоний. Интересно, что технология создания этой серии ничем не отличается от способа изготовления настоящей полноразмерной мебели.