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В Японии создали новую серию мебели для кошек
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В Японии создали новую серию мебели для кошек 

Рамблер 12 часов назад
Фото: okawa-kagu.net
Дизайнеры, работающие в стиле Catitecture создают специальную мебель для кошек. И это не привычные нам домики, а самые настоящие крошечные кровати и диваны, которые удачно впишутся в любой интерьер.
В Японии очень развита индустрия товаров и услуг для животных. Например, для кошек открываются салоны красоты, гостиницы, кафе и фитнес-центры. Неудивительно, что японцы, которые ценят гармонию во всем, уделяют так много внимания даже кошачьим домам.
Проект создан брендом Craftsman MADE, который специализируется на производстве мебели и находится в префектуре Фукуао.
Миниатюрную кошачью мебель делают из древесины дерева Кири.
Оно отличается особой легкостью и часто используется при создании мебели для свадебных церемоний. Интересно, что технология создания этой серии ничем не отличается от способа изготовления настоящей полноразмерной мебели.
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