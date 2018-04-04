Найден самый полный скелет тиранозавра

Уникальные останки Ти-Рекса обнаружили палеонтологи из университета Канзаса в районе Хэрр Крик, штат Монтана.

Находка уникальна, так как представляет собой самый полный скелет динозавра, которые когда-либо были обнаружены в недрах земли.

Ученые отмечают, что останки молодого динозавра сохранились в очень хорошем состоянии, не потерян даже ни один зуб (челюсть хищника археологам уже удалось извлечь полностью и восстановить).

Раскопки на месте удивительной находки продолжаются, археологи с осторожностью извлекают из земли фрагменты скелета. Уже удалось восстановить позвоночник молодого хищника, часть ноги, бедро, челюсть с зубами и половину черепа.