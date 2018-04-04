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Найден самый полный скелет тиранозавра
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Найден самый полный скелет тиранозавра 

Рамблер 7 часов назад
Уникальные останки Ти-Рекса обнаружили палеонтологи из университета Канзаса в районе Хэрр Крик, штат Монтана.
Находка уникальна, так как представляет собой самый полный скелет динозавра, которые когда-либо были обнаружены в недрах земли.
Ученые отмечают, что останки молодого динозавра сохранились в очень хорошем состоянии, не потерян даже ни один зуб (челюсть хищника археологам уже удалось извлечь полностью и восстановить).
Раскопки на месте удивительной находки продолжаются, археологи с осторожностью извлекают из земли фрагменты скелета. Уже удалось восстановить позвоночник молодого хищника, часть ноги, бедро, челюсть с зубами и половину черепа.
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