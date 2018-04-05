На Луне уже сейчас могли бы вырастить овощи

Ученые в Антарктиде поставили необычный эксперимент — попробовали вырастить овощи и зелень без земли, дневного света и пестицидов.

Проект изначально задумывался, чтобы дать возможность астронавтам выращивать продукты на других планетах. И вот исследователи из Германии, которые и ставили опыт, собирают первый урожай.

Они получили 3,6 кг салатной зелени, 18 огурцов и 70 редисок, которые были выращены в супертехнологичной теплице.

К маю немецкий аэрокосмический центр DLR, который курирует исследование, планирует собирать по 4-5 кг фруктов и овощей в неделю.