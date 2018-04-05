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На Луне уже сейчас могли бы вырастить овощи
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На Луне уже сейчас могли бы вырастить овощи 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Depositphotos.com
Ученые в Антарктиде поставили необычный эксперимент — попробовали вырастить овощи и зелень без земли, дневного света и пестицидов.
Проект изначально задумывался, чтобы дать возможность астронавтам выращивать продукты на других планетах. И вот исследователи из Германии, которые и ставили опыт, собирают первый урожай.
Они получили 3,6 кг салатной зелени, 18 огурцов и 70 редисок, которые были выращены в супертехнологичной теплице.
К маю немецкий аэрокосмический центр DLR, который курирует исследование, планирует собирать по 4-5 кг фруктов и овощей в неделю.
К слову, NASA уже давно успешно выращивает зелень на Медународной космической станции, но Дениэл Шуберт из DLR говорит, что антарктический проект направлен на производство более широкого спектра овощей, которые также можно выращивать на Марсе или Луне. В принципе, это возможно было бы уже и сейчас, если бы была разрешена экспансия этих небесных тел и если бы технологии позволяли установить такие теплицы вне Земли.
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