Видео: робот Fribo для одиноких людей

Fribo подслушивает звуки в доме и отправляет данные другому роботу Fribo или даже нескольким, которые находятся у друзей хозяина устройства. Робот не ведет запись голосов, утверждают создатели.

Робот умеет распознавать работу разных бытовых приборов, например, пылесоса, микроволновой печи, стиральной машины, звук при открытии и закрытии дверцы холодильника. Владелец сможет научить Fribo распознавать новые звуки.

Устройство имеет экран, а также оснащено датчиками, которые фиксируют температуру в помещении, освещение и звук. Робот умеет определять расстояния, благодаря чему знает о присутствии или отсутствии своего владельца.