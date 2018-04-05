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Видео: робот Fribo для одиноких людей
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Видео: робот Fribo для одиноких людей 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Fribo подслушивает звуки в доме и отправляет данные другому роботу Fribo или даже нескольким, которые находятся у друзей хозяина устройства. Робот не ведет запись голосов, утверждают создатели.
Робот умеет распознавать работу разных бытовых приборов, например, пылесоса, микроволновой печи, стиральной машины, звук при открытии и закрытии дверцы холодильника. Владелец сможет научить Fribo распознавать новые звуки.
Устройство имеет экран, а также оснащено датчиками, которые фиксируют температуру в помещении, освещение и звук. Робот умеет определять расстояния, благодаря чему знает о присутствии или отсутствии своего владельца.
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