Самые опасные импортные продукты в 1990-ые в России

С начала 90-х годов в Россию хлынул продуктов питания из-за рубежа. И чаще всего это была вовсе не полезная для здоровья продукция.

«Ножки Буша»

В 90-м году Горбачев лично договаривался с Бушем о поставках в тогда еще СССР замороженных куриных окорочков, которые в народе быстро окрестили «ножками Буша». Что из себя представлял данный продукт, рассказывал известный бизнесмен, политик, некогда входивший в совет директоров Росптицесоюза С. Ф. Лисовский. Как считает Сергей Федорович, наша птица была гораздо лучше американской — жирной, вымороженной, пресной и вязкой. К тому же, в Америке кур не проверяют на наличие сальмонеллеза (по этой причине в России неоднократно запрещали ввоз окорочков из США — обнаруживали сальмонеллу в поставляемых нам партиях). Кроме того, утверждает С. Ф. Лисовский, «ножки Буша» были буквально нашпигованы диоксинами, антибиотиками, вдобавок кур в Америке пичкают кормами с ГМО.

Чипсы, сухарики и прочий фаст-фуд

В чипсах и сухариках, ставших столь популярными в России у детей и молодежи с начала 90-х годов, согласно исследованиям шведских ученых, масса опасных канцерогенов, среди которых акриламид, наносящий вред нервной системе человека. Как считает известный российский врач-диетолог О. А. Бутакова, опаснее всего в процессе приготовления чипсов и сухариков — многократное использование масла при жарке — оно в результате образует сильные токсические вещества. По мнению ученых, на один килограмм жареного таким способом картофеля приходится до 2 тысяч микрограммов акриламида, в 40 раз больше, чем в кило мясного жаркого. Как писал хирург-онколог Ю. Б. Жвиташвили, большинство трансизомерных жирных кислот содержится в гамбургерах, чипсах, картофеле-фри и кондитерских изделиях, предлагаемых в сетевых точках общепита быстрого питания, которые пришли к нам с Запада в 90-е. По данным американских диетологов, эти продукты, а также крекеры, печенье, изготавливаемые для удешевления на маргаринах, могут содержать от 30 до 50% молекул-уродов.

Лапша быстрого приготовления

Об этом продукте, наследии 90-х, стоит сказать особо, поскольку он не менее популярен, чем уличный и общепитовский фаст-фуд. Калорийность «бомжовской» лапши, как ее еще называют в России, по мнению российского диетолога Н. Б. Павлюк, иллюзорна: эти калории абсолютно не работают на пользу организма (именно поэтому, съев порцию такой лапши, через некоторое время человек испытывает чувство голода). Более того, как подтверждает завотделом пищевых концентратов и оборудования Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии А. А. Королев, лапша быстрого приготовления содержит транс-жиры, увеличивающие риск возникновения атеросклероза, рака, а также других заболеваний.

Газированные напитки

В 90-е на отечественный рынок буквально обрушился поток импортных газированных напитков, аналогов которым в России, а также в сравнительно недавно развалившемся СССР, не существовало — колы, спрайты. А вместе с ними быстро завоевали популярность и порошкообразные Yupi, Zuko… Только недавно стали известны результаты 14-летних исследований американских ученых из Университета Миннесоты, наблюдавших все это время за более чем 60 тысячами испытуемых сингапурцев (данные публикует отечественный Роспотребнадзор ): у тех, кто выпивал за день две и более банки газированных напитков в день, случаев возникновения рака поджелудочной железы было на 87% больше. Кроме того, напоминают в Роспотребнадзоре, высококалорийные, с множеством красителей, ароматизаторов, консервантов и прочих химических соединений, газированные напитки, производимые сегодня по западным образцам, провоцируют возникновение сердечнососудистых заболеваний, неблаготворно влияют на зубы, а детям до 3 лет они вообще противопоказаны.

ГМО-экспансия

Как подтвердил кандидат медицинских наук К. В. Крамаренко, в современном производстве колбас и сосисок все чаще используют ГМ-сою — ингредиент, который также начали поставлять в Россию в 90-х годах. О безопасности генетически модифицированных продуктов ученые до сих пор спорят, а в Америке тем временем, по данным Минсельхоза США, большинство продуктов питания содержит трансгены. В 2007 году в России введена обязательная маркировка таких товаров (на территории страны, по информации Роспотребнадзора, разрешено использовать свыше десятка ГМ-компонентов в производстве продуктов). Тем не менее, лобби у поборников распространения ГМ-продукции по всему миру столь велико, что уже давно вопросы регулирования данного рынка решаются исключительно на правительственном уровне.