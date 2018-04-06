Создан робот, позволяющий преодолеть социофобию

Социальная изоляция влияет как на психическое состояние человека, так и на его здоровье. Инженеры под руководством Чжину Ким из Университета Ёнсе разработали робота для одиноких людей — робот не будет заменять других людей, вместо этого он станет средством связи с ними.

Корпус робота внешне напоминает силуэт кошки. В центре у него находится экран, на котором отображаются интерактивные глаза, служащие индикатором различных эмоций. Решение установить глаза связано с исследованием, по результатам которого оказалось, что человек не доверяет роботу без рта или других ключевых элементов. Помимо экрана модель получила датчики освещения, температуры, освещения и расстояния. У него также имеется микрофон, датчик звука и динамик для вывода звука.

Датчик расстояния позволяет роботу определить, находится ли хозяин в комнате в данный момент. Если он рядом, робот анализирует звуки, на основе которым в дальнейшем предсказывает, что делает человек. Если ему удалось распознать одно из бытовых действий, он посылает эти данные другим роботам в домах друзей и родственников, которые сообщают о действиях друга своим хозяевам. Робот не называет имя человека, который совершил то или иное действие, но если пользователь постучит рядом с роботом, тот раскроет имя заинтересовавшегося.