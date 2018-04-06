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Инженеры выпустили робота для холостяков
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Инженеры выпустили робота для холостяков 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Южнокорейские инженеры представили робота, предназначенного для людей, живущих в одиночестве. Интересно, что он может рассказывать обо всем происходящем друзьям человека, использующих аналогичную модель робота.
Кроме того, робот комментирует бытовые действия владельца, чем побуждает его к общению. Для человека это, как правило, значит, что он не оказывается в опасной для психики социальной изоляции.
Робот не должен заменить человеку живое общение, но, наоборот, свести хозяина с другими людьми. Его корпус похож на кошачий, а экран отображает интерактивные глаза, реагирующие на слова или поступки хозяина. Для получения информации он использует датчики температуры, освещения, расстояния, звука, а также микрофон.
Пользователи роботов могут общаться через своих помощников, а потом созваниваться, выяснив у робота нужные имена и номера телефонов.
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