Мотоцикл Урал: главный по бездорожью

Когда в конце 30-х годов прошлого века в СССР рассматривался проект производства тяжелых мотоциклов для нужд советской армии, никто и не подозревал, насколько глубокий культурный пласт закладывается в историю отечественной техники. Видимо, изначальное техническое задание, включающее требование к мотоциклам «Урал» доехать во что бы то ни стало, до сих пор не дает заводу, несмотря на все трудности, навсегда закрыть цеха.

Откуда колеса растут

Стоит отметить, — и в этом месте людям с завышенными патриотическими ожиданиями советуем сделать глубокий вдох — что мотоциклы «Урал» — это не исконно русский продукт, а переработанная основа BMWR-71, состоявшего на вооружении вермахта. Пять мотоциклов этой модели были тайно закуплены правительством в Швеции, а затем переданы для изучения советским инженерам, после чего на базе московского завода «Искра» было налажено опытное производство военных мотоциклов.

Прародитель и идейный вдохновитель советских инженеров BMW R-71

В то время подобное «перенятие опыта зарубежных товарищей» было в порядке вещей, и спустя пару лет американские производители Harley-Davidsonи Indian, преследующие схожие цели на военные заказы, сделали то же самое, и хорошо удавшийся немцам BMW R-71 был вновь разобран на винтики. В наши дни засудили бы еще на стадии прихода в голову подобных мыслей, нарушающих патентные права.

Ирбитский период

К, так называемому, ирбитскому периоду истории «Урала» можно смело отнести вообще все время серийного производства мотоцикла, исключая пару первых месяцев. Как производство перенесли в конце октября 1941-го года на Урал, в город Ирбит, так оно там до сих пор и находится.

За всю, как на тот момент казалось, временную военную эвакуацию в Ирбитск ИВЗ успел поставить на фронт 9799 мотоциклов.

После же войны это количество техники решено было выпускать всего за полгода, для чего был разработан стратегический план развития. Согласно ему с 1953-го года началось экспортное производство «Уралов», достигшее пика в 70-80-ые года. Основными заказчиками были армия и правоохранительные органы , но оценили прикладной потенциал байкаи обычные люди. С разным успехом завод спокойно профункционировал до 1992 года, когда он стал акционерным обществом, а чуть позже — банкротом. Подобные падения, возрождения, смены владельцев и названий происходили непрерывно на протяжении всех следующих 20 лет. Все это время качество мотоциклов марки Ural (теперь уже латиницей) ни разу не заставило усомниться потенциальных покупателей в своем выборе.

Люди уходят, металл ржавеет, а суровый характер, вполне сравнимый с «духом свободы» Harley-Davidson, остается.

Ural за океаном

Отчаянные забугорные байкеры, не желающие отдавать зиме лишние несколько месяцев своего мотосезона, знают, что есть одна марка, которой откровенно плевать на непогоду, ведь она создавалась в таких и для таких условий. Постоянные тест-драйвы и сравнения выставляют наши байки одними из главных «выживальщиков» в своем ценовом и весовом сегменте, за что им отдельное патриотичное спасибо. В настоящее время количество собираемых в год мотоциклов редко когда переваливает за тысячу, но на «Уралы» существует постоянный спрос, преимущественно в Европе и Америке, где функционирует порядка 120 официальных дилеров завода. Одним из таких дилеров, например, совсем недавно журналистам были предоставлены для тест-драйва несколько мотоциклов Ural с боковым прицепом, имеющие местное наименование Gear-Up, а также опытный райдер-путешественник Mr. Cob (сокращенное от Cranky Old Bastard).

Скажи мне, сколько месяцев длится твой мотосезон, и я скажу, какой у тебя байк

С первых же минут всадникам пришлось ощутить на себе все особенности управления мотоциклом с люлькой, который не походит ни на что двухколесное в мире. При этом сам Ural — агрегат совсем не для слабого пола или спортбайкеров, ожидающих высокого крутящего момента. Самая точная ассоциация у новоиспеченных байкеров возникла с танком Т-90, который точно доедет до конечной точки и ни разу не подведет.

Классика, которой не дают состариться

В пользу этого сравнения выступает буквально все: и надежный оппозитный 40-сильный двигатель, и грубый порошковый окрас рамы и люльки, и даже характерный для «Уралов» звук работающего двигателя. При этом штатные дисковые тормоза Brembo и высококачественные компоненты подвески Sach свидетельствуют о том, что ИМЗ не живет одним наследием советского прошлого, а старается сделать Ural максимально современным и конкурентоспособным. Отличными колоритными дополнениями, обладающими к тому же огромной практической пользой, стали камуфляжные тенты на коляску, защищающие багаж от сырости и грязи, и бензиновые канистры, которые были весьма кстати, когда желание ехать вперед спотыкалось об отсутствие в округе заправочных станций. Самобытный внешний вид мотоциклов Ural неизменно встречал бурю положительных эмоций у прохожих во время остановок, а также добродушное желание поговорить с их обладателями.

В целом, мотоцикл демонстрировал больше желания подниматься все выше и углубляться в снег дальше, чем его всадники.

Мотоциклетный полный привод

Один единственный раз путешественникам пришлось лезть с гаечным ключом в недра механизмов и то только за тем, чтобы переключить байки в полноприводный режим, подключив через видимый карданный вал колесо коляски. Полный привод на мотоцикле — это даже звучит как-то необычно, что уж и говорить про управляемость, которая на особо сложных участках была намного лучше, чем у того же внедорожника сопровождения. Физически ощущалась его тяга реализовать весь заложенный в него запас прочности, которому многие другие могут только позавидовать. Ural — это, пожалуй, одно из немногих востребованных на мировом рынке наследий Советского Союза, которое держит марку и вызывает уважение одним своим видом.