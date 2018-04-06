Сбитый сокол получил протез лапки

Сокол, которому успели дать имя — Гром, сбитый машиной, получил протез потерянной в аварии лапки, напечатанный на 3D принтере.

Помогли в этом птице отечественные инженеры. Подобные протезы уже стали практически незаменимыми для людей — они заметно улучшают качество жизни. А для птиц такого рода решение проблемы и вовсе может не просто улучшить качество, а уберечь от верной гибели в условиях дикой природы.

Протез лапки был разработан с учетом анатомических особенностей, и если поначалу у сокола из-за инородного тела возникла некая асимметрия туловища, то теперь, спустя время, птица заметно попривыкла и чувствует себя вполне неплохо.