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Сбитый сокол получил протез лапки
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Сбитый сокол получил протез лапки 

Рамблер 4 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Сокол, которому успели дать имя — Гром, сбитый машиной, получил протез потерянной в аварии лапки, напечатанный на 3D принтере.
Помогли в этом птице отечественные инженеры. Подобные протезы уже стали практически незаменимыми для людей — они заметно улучшают качество жизни. А для птиц такого рода решение проблемы и вовсе может не просто улучшить качество, а уберечь от верной гибели в условиях дикой природы.
Протез лапки был разработан с учетом анатомических особенностей, и если поначалу у сокола из-за инородного тела возникла некая асимметрия туловища, то теперь, спустя время, птица заметно попривыкла и чувствует себя вполне неплохо.
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