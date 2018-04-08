Почему весь мир так любит акул из ИКЕА

В соцсетях давно стали хитом синие плюшевые акулы из ИКЕА . Мы посмотрели, как живут эти игрушки в разных домах, и предположили, почему именно они оказались так популярны.

Знаменитую икеевскую акулу зовут Blåhaj, то есть Блохэй. Когда в 2015 году ее убрали из магазинов, люди создали петицию с требованием вернуть игрушку в продажу.

«Все любят эту акулу. Она растопила наши сердца, снялась во множестве милых фотосессий и стала для многих людей очаровательным другом, с которым можно заснуть в обнимку.

Другие плюшевые игрушки продержались в ИКЕА намного дольше: например, мышь Госиг можно было купить годами. Прямо сейчас акулы Блохэй продаются на Amazon за 99 долларов! Их любят, и они нужны людям — пожалуйста, дайте нам шанс снова забирать их домой.

Если серьезно, то плюшевые игрушки способствуют тому, чтобы дети ценили и любили животных. Ребенка легко убедить в достоинствах милых пушистых зверей вроде медведей и лис, а по мере взросления внушить ему, как важно беречь природу.

К сожалению, акулы — это те животные, которых не любят и сильно стигматизируют: в фильмах и медиа их выставляют кровожадными убийцами. Эта игрушка — отличный способ показать детям, что акула — это просто еще одна морская рыба, чтобы отношение к ним стало позитивнее».

«У меня семья из четырех акул: Шаркингтон, Шаркингтон младший, Шарки и самый младший Шаркингтон. Я не могу без них жить и спать без них тоже не могу. Сейчас я беременна, и ребенку тоже нужна будет своя акула! Пожалуйста, верните их. Без них мир будет неполон».

Комментарий к петиции

Публикация от Whatever Shark (@whatever.shark) 31 Мар 2018 в 6:52 PDT Почему же люди так любят этих акул? У них фотогеничная эмоциональная морда, которой можно приписать разные выражения в зависимости от ситуации и контекста. На акульей физиономии может быть написано отчаяние и безысходность.

Публикация от @velka_art 6 Апр 2018 в 7:45 PDT Вот она, очевидно, устала.

А здесь на морде акулы написано, как она довольна собой.