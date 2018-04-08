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Почему весь мир так любит акул из ИКЕА
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Почему весь мир так любит акул из ИКЕА 

Bigpicture.ru 14 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
В соцсетях давно стали хитом синие плюшевые акулы из ИКЕА. Мы посмотрели, как живут эти игрушки в разных домах, и предположили, почему именно они оказались так популярны.
Знаменитую икеевскую акулу зовут Blåhaj, то есть Блохэй. Когда в 2015 году ее убрали из магазинов, люди создали петицию с требованием вернуть игрушку в продажу.
«Все любят эту акулу. Она растопила наши сердца, снялась во множестве милых фотосессий и стала для многих людей очаровательным другом, с которым можно заснуть в обнимку.
Другие плюшевые игрушки продержались в ИКЕА намного дольше: например, мышь Госиг можно было купить годами. Прямо сейчас акулы Блохэй продаются на Amazon за 99 долларов! Их любят, и они нужны людям — пожалуйста, дайте нам шанс снова забирать их домой.
Если серьезно, то плюшевые игрушки способствуют тому, чтобы дети ценили и любили животных. Ребенка легко убедить в достоинствах милых пушистых зверей вроде медведей и лис, а по мере взросления внушить ему, как важно беречь природу.
К сожалению, акулы — это те животные, которых не любят и сильно стигматизируют: в фильмах и медиа их выставляют кровожадными убийцами. Эта игрушка — отличный способ показать детям, что акула — это просто еще одна морская рыба, чтобы отношение к ним стало позитивнее».
«У меня семья из четырех акул: Шаркингтон, Шаркингтон младший, Шарки и самый младший Шаркингтон. Я не могу без них жить и спать без них тоже не могу. Сейчас я беременна, и ребенку тоже нужна будет своя акула! Пожалуйста, верните их. Без них мир будет неполон».
Комментарий к петиции
Почему же люди так любят этих акул? У них фотогеничная эмоциональная морда, которой можно приписать разные выражения в зависимости от ситуации и контекста. На акульей физиономии может быть написано отчаяние и безысходность.
Вот она, очевидно, устала.

Публикация от @velka_art

А здесь на морде акулы написано, как она довольна собой.
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