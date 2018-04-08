Создан робокот, который спасет от одиночества

Корейские разработчики создали робота-кота, который спасет от скуки и уныния тех, кто живет один: без семьи, друзей или даже животных.

Внешне милая зверушка по имени Фрибо напоминает одного из персонажей мультфильмов творчества Хаяо Миядзаки.

Устройство по имени Фрибо должно помочь молодым людям чаще общаться между собой. Робот против одиночества и сам намекнет, что друг слишком долго сидит один и к тому же редко меняет положение тела, что негативно сказывается на здоровье. Например, такое часто бывает с теми, кто целые дни проводит у компьютера.

Робокот оснащен датчиками движения, поэтому он прекрасно понимает, когда его хозяин перемещается по квартире. На каждое активное действие Фрибо будет делать рассылку друзьям. Они получат уведомления через своих робокотов и смогут связаться между собой и узнать, как прошел день и как дела.