10 швейцарских франков назвали «банкнотой года»

Самой красивой бумажной купюрой 2017 года признали 10 швейцарских франков.

На купюре изображены руки дирижера и часовой механизм.

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Главным критерием отбора считалась художественная составляющая. А также степень ее защищенности от подделывания.

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В прошлом году тот же банк выпустил купюру с изображением руки и призмы, преломляющей свет. Но по авторитетному мнению создателей именно эта 10-франковая купюра признана лучшей работой и была выдвинута на конкурсный отбор.

В конкурсе также участвовала российская купюра номиналом 200 рублей с изображением достопримечательностей Дальнего Востока.