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10 швейцарских франков назвали «банкнотой года»
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10 швейцарских франков назвали «банкнотой года» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos
Самой красивой бумажной купюрой 2017 года признали 10 швейцарских франков.
На купюре изображены руки дирижера и часовой механизм.
Twitter
Главным критерием отбора считалась художественная составляющая. А также степень ее защищенности от подделывания.
Twitter
В прошлом году тот же банк выпустил купюру с изображением руки и призмы, преломляющей свет. Но по авторитетному мнению создателей именно эта 10-франковая купюра признана лучшей работой и была выдвинута на конкурсный отбор.
В конкурсе также участвовала российская купюра номиналом 200 рублей с изображением достопримечательностей Дальнего Востока.
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