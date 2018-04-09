Много хочешь: секс-роботов научат отказывать

Разработчики кукол-роботов, приспособленных для сексуального удовлетворения мужчин, утверждают, что в ближайшем будущем роботы смогут отказывать своим владельцам в интиме.

Правда, эксперты пока еще сами не особо хорошо понимают, как добьются этого, но уверены, что работа в этом направлении просто необходима для безопасности секс-кукол.

Многим эта идея показалась странной, ведь в какой-то степени она противоречит той причине, по которой подобных роботов и покупают — неспособность отказать. Однако разработчики считают, что не будет ничего плохого, если кукла еще и в этом будет похожа на женщин.