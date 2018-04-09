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«Компас» поможет гостям Нижнего Новгорода добраться до метро
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«Компас» поможет гостям Нижнего Новгорода добраться до метро 

nn.ru 6 часов назад
Фото: nn.ru
Бесплатное приложение позволяет найти станции метро в пределах выбранного радиуса, высчитывает расстояние до них и показывает направление. Кроме того, «Компас» рисует на карте кратчайший маршрут до каждой станции. Приложение переведено на английский и китайский языки.
Новое приложение доступно пока лишь для счастливых обладателей смартфонов марки Apple. Как рассказал NN.RU создатель проекта Арсений Заляев, разработчики планируют выпустить «МетроКомпас» и для смартфонов, работающих на операционной системе Android. Точные сроки он, однако, назвать затруднился.
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