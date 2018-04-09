Эта зубная щетка распознает супружескую измену

Чудо стоматологической техники было разработано в Швеции. Новая зубная щетка, по словам ее создателей, не только чистит зубы своего хозяина, но и является его персональным психологом.

Гаджет умеет разговаривать. Он без труда определяет настроение человека, после чего начинает болтать, выдавая соответствующие его состоянию комментарии и голосовые сообщения. Например, от предмета можно услышать: «Успокойся, ты работаешь, чтобы жить, а не живёшь ради работы». Детям гаджет может напоминать, что пора почистить зубы.

Но главная «фишка» зубной щетки даже не в этом. Оказывается, гаджет умеет определять супружескую измену по анализу слюны. Кстати, по анализу же слюны щетка определяет и настроение владельца.

Чтобы будущий хозяин мог установить более теплые взаимоотношения с щеткой, на сайте компании рекомендуется заполнить анкету — тогда гаджет сделают специально под вас. Предварительная стоимость этой штучки — 17 тысяч рублей.