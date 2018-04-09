Американские учёные разработали дешифратор мимики

Американские эксперты разработали дешифратор мимики: новое устройство позволяет читывать все движения мышц лица, сообщает «Русская планета».

Разработка представляет собой гарнитуру, которая работает на нейросетевой основе. Устройство крепится к уху человека с одной стороны, а с другой — подключается к компьютеру, который обрабатывает получаемые данные.

Принцип работы гаджета основан на считывании сигнала, который возникает в мышцах лица при мысленном прочтении слов. В ходе опытов граждане мысленно произносили словосочетания, а система смогла расшифровать их по реакции лицевых мышц.

Эффективность считывания слов зависит от времени использования устройства — чем дольше им пользуется человек, тем точнее полученные данные.