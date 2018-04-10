Ещё
На старой фотографии нашли путешественника во времени
Далее:
Читайте также:
Ещё

На старой фотографии нашли путешественника во времени 

Рамблер 48 минут назад
Фото: CAPE SCOTT STORY
Фотография 1917 года, сделанная в Канаде и опубликованная в книге «Великая история Кейп-Скотта», кажется совершенно обыкновенной.
Однако среди группы людей на холме, одетых согласно моде того времени, отчетливо выделяется молодой человек в футболке и шортах, да еще и современной прической.
При этом складывается впечатление, что сидящие рядом люди удивлены присутствием путешественника во времени, и смотрят на него с недоумением. Как будто он внезапно появился во время съемки.
Ученые пока отвергают возможность путешествовать во времени, но многие пользователи Интернета уверены, что на фото запечатлен именно путешественник во времени, который по неизвестной причине вернулся в прошлое.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с детьми Гитлера23
Дрон снял на камеру «летающую тарелку»39
Спецназ ГРУ в Афганистане: истребители душманов8
Жестокие способы казни на Второй Мировой войне1
Почему донские казаки брали в жены турчанок19
Видео
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
06:01
Создан робокот, который спасет от одиночества
Вещи
01:25
Водитель проехал через торнадо на грузовике
Безумный мир
03:15
Как на самом деле погиб Василий Чапаев
Люди
00:20
Самый страшный кот в мире
Истории
00:56
Пингвин заклевал непрошеного гостя
Безумный мир
00:28
Жираф головой разгромил стекло в машине
Безумный мир
00:06
Тренажер засосал ребенка
Безумный мир
00:53
Огненный НЛО бороздил небо над Бразилией
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение