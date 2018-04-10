На старой фотографии нашли путешественника во времени

Фотография 1917 года, сделанная в Канаде и опубликованная в книге «Великая история Кейп-Скотта», кажется совершенно обыкновенной.

Однако среди группы людей на холме, одетых согласно моде того времени, отчетливо выделяется молодой человек в футболке и шортах, да еще и современной прической.

При этом складывается впечатление, что сидящие рядом люди удивлены присутствием путешественника во времени, и смотрят на него с недоумением. Как будто он внезапно появился во время съемки.

Ученые пока отвергают возможность путешествовать во времени, но многие пользователи Интернета уверены, что на фото запечатлен именно путешественник во времени, который по неизвестной причине вернулся в прошлое.