Apple обвиняют в краже технологии для датчика сердцебиения Apple Watch

Apple обвиняют в нарушении патентов компании Omni MedSci при создании датчика сердцебиения в Apple Watch. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на материалы судебного дела.

По словам представителей Omni MedSci, они встречались с сотрудниками Apple с 2014 по 2016 год, однако впоследствии Apple прекратила все контакты и не захотела сотрудничать. После этого корпорация задействовала запатентованные технологии в датчике сердцебиения своих умных часов.

Первое поколение Apple Watch было представлено в 2015 году, и с момента дебюта в часах уже был датчик сердцебиения. Сама Omni MedSci является одной из шести компаний одного собственника, который занимается регистрацией патентов — сейчас их количество превышает 150.

Вполне вероятно, что мы имеем дело с очередным патентным «троллем», который хочет отсудить у Apple круглую сумму денег. В то же время в 2015 году Omni MedSci действительно работала над носимым глюкометром, который мог измерить уровень сахара в крови с помощью лазера.