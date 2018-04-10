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Apple обвиняют в краже технологии для датчика сердцебиения Apple Watch
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Apple обвиняют в краже технологии для датчика сердцебиения Apple Watch 

Apple Insider 9 часов назад
Фото: Apple Insider
Apple обвиняют в нарушении патентов компании Omni MedSci при создании датчика сердцебиения в Apple Watch. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на материалы судебного дела.
По словам представителей Omni MedSci, они встречались с сотрудниками Apple с 2014 по 2016 год, однако впоследствии Apple прекратила все контакты и не захотела сотрудничать. После этого корпорация задействовала запатентованные технологии в датчике сердцебиения своих умных часов.
Первое поколение Apple Watch было представлено в 2015 году, и с момента дебюта в часах уже был датчик сердцебиения. Сама Omni MedSci является одной из шести компаний одного собственника, который занимается регистрацией патентов — сейчас их количество превышает 150.
Вполне вероятно, что мы имеем дело с очередным патентным «троллем», который хочет отсудить у Apple круглую сумму денег. В то же время в 2015 году Omni MedSci действительно работала над носимым глюкометром, который мог измерить уровень сахара в крови с помощью лазера.
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