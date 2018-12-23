Изобретения древних римлян, без которых не прожить

Вклад Римской Империи в историю развития цивилизации не подлежит сомнению. Древние римляне "подарили" нам латинский алфавит, понятие республики, памятники архитектуры и многое другое.

Изобретениями и технологиями, придуманными в Древнем Риме, мы пользуемся и до сих пор.

Газеты. Первыми "газетами" можно назвать записи собраний римлян под названием "Acta Senatus". От современных газет их отличало то, что они были доступны не всем, а только сенаторам. Но уже после 27 года до н.э. появились "общественная" газета — "Acta diurna".

Центральное отопление. Тому, что сейчас в наших домах зимой тепло, мы обязаны римлянам. Именно они создали одну из первых систем отопления. Называлась она "гипокауст" и использовалась чаще всего в общественных банях.

Дорожные знаки. Многие современные водители даже не подозревают о том, что возможностью легко ориентироваться на дороге они обязаны римлянам. Именно в Древнем Риме появились первые дорожные знаки. Они представляли собой крупные камни с высеченными на них направлениями дорог, расстоянием между городами и прочее. Устанавливались такие "вехи" на обочинах дорог.

Граффити. То, что мы привыкли считать современным искусством, таковым вовсе не является. Первые граффити были найдены при раскопках Помпеи. Сделаны они были еще в 79 году н.э. и на многие века скрыты слоем пепла, оставшимся после извержения Везувия.

Канализация. Для отвода сточных вод в древнем мире выкапывали специальные выгребные ямы. И только в Римской республике задумались о такой вещи, которую мы сегодня называем канализация. Римляне начали строить тоннели для сбора и отвода сточных вод. Некоторые сохранились и по сей день и используются для сбора дождевой воды.

Бетон. Хотя первый аналог современного бетона был обнаружен в Египте, римляне тоже внесли свой вклад. В Древнем Риме научились делать настолько прочную строительную смесь, что она до сих пор не теряет своих свойств. По легенде, римский инженер Марк Витрувий создал этот материал, используя морскую воду вместо обычной, известь и вулканический пепел.

Водопровод. Самые первые акведуки придумали не римляне, но именно они стали первыми использовать их для снабжения водой. Разветвленная система акведуков, которую создавали в крупных городах, является "прародителем" современного водопровода.

Кесарево сечение. Распространенная в наши дни процедура родовспоможения была "придумана", как понятно из названия, Цезарем. Правда, в отличие от современной операции, в Древнем Риме ее целью никогда не являлось сохранение жизни матери. Напротив, Цезарь постановил "вскрывать" умирающих в родах женщин, чтобы спасти ребенка.

Курьеры. Первые курьеры появились в Древнем Риме при императоре Августе, римская "курьерская служба" носила название "Cursus Publicus". С помощью специальных людей-гонцов доставлялись посылки или передавалась важная информация от человека к человеку.

Мостовые. Первые мощеные дороги появились в Древнем Риме более 2000 лет назад. В течение тысячелетия они проложили почти 90 тыс. километров каменных дорог по всей Европе. Спроектированы каменные дороги были настолько хорошо и умело, что многие из них существуют и по сей день.