Ученые нашли пособие по сексу XVIII века

В марте аукционный дом Hansons выставил на продажу руководство по сексу и семейным отношениям, датированное 1720-м годом. До 1960-х годов этот труд под названием "Шедевр Аристотеля, выполненный в двух частях", был запрещен из-за жуткого содержания.

Hansons Auctioneers

В пособии дается совет мужчинам потреблять в пищу воробьев, голубей, дроздов, комаров, а также яйца, имбирь и репу для "изобилия семени". А женщинам не засматриваться на посторонних мужчин, поскольку это может привести к тому, что у нее родится ребенок с волосатыми губами или кривым ртом.

В книге утверждается, что отклонения у новорожденных детей возникают из-за слишком богатого воображения родителей, которые во время зачатия думают о других людях и всяких посторонних вещах.

Hansons Auctioneers

Кроме того, в руководстве по сексу есть иллюстрации детей-мутантов, которые, по мнению автора, рождаются у женщин, которые "совокупляются с животными".