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Интересные истории возникновения обыденных вещей
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Интересные истории возникновения обыденных вещей 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
На ежедневной основе мы используем целый ряд привычных вещей, редко задумываясь об их происхождении. Однако некоторые из них появились при любопытных или неожиданных обстоятельствах.

Елки

Первые елки из искусственных материалов были изготовлены иностранной фирмой Addis Housewares. В процессе была задействована та же технология и материалы, что и при производстве щеток, предназначенных для чистки туалетов.

Пижама

Популяризация данного наряда наблюдалась в период Первой мировой войны, когда частым явлением служили авианалеты. В ночное время людям, застигнутым врасплох, доводилось покидать дома и скрываться от бомбежки. Эвакуироваться было удобнее в теплой и комфортной одежде, коими и оказались пижамы, не стесняющие движений.

Подушка

Первые подушки, в общем-то, были из камня, а делали их для того, чтобы в нос спящему человеку реже заползали различные насекомые. Позже их начали использовать, чтобы лучше сохранять прическу, а затем, по желанию аристократов, подушки стали настоящим произведением искусства. Набивать их пухом/перьями и использовать ткань начали лишь после текстильной революции.

Чайные пакетики

Торговец Томас Салливан, известный на просторах Нью-Йорка, еще в 1908 году решил образцы своего чая продавать в компактных шелковых пакетиках. Однако многие решили, что заварку нужно не высыпать, а использовать «мешочек» как популярные в то время ситечка, посредством которых заваривали напиток. По факту, чайный пакетик увидел мир из-за простого недопонимания.

Помада

Это косметическое средство придумали еще в Древней Греции, а использовали его проститутки. Их вынуждали делать это, чтобы они не имели возможности замаскироваться под благородных дам.

Коктейльные соломинки

Сперва спрос на гнущиеся трубочки являлся значительным в больницах, поскольку посредством такого предмета было проще напоить больного или раненого человека. Спустя время указанные соломинки привлекли внимание со стороны кафе и рестораном. Автором соломинки с гофрированным участком, между тем, выступает Джозеф Фридман.

Очки-авиаторы

Речь идет о солнцезащитных очках, без которых трудно обойтись в теплое время года. Первыми массово использовать популярные очки-авиаторы стали летчики-испытатели, чтобы таким образом защитить глаза от палящего солнца.
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