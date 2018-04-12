В Турции полицейские нашли старинную Библию

Артефакт был найден турецкими полицейскими во время обычной проверки автомобилей на шоссе.

Как сообщает Daily Sabah, рукопись, текст которой нанесен на кожаные страницы, была обнаружена в машине граждан Сирии и Ирака, которые пытались покинуть турецкую провинцию Аксарай.

В ближайшее время изучением древней книги займутся специалисты: артефакт уже отправлен на экспертизу. Если будет установлено, что Библия на самом деле представляет историко-культурную ценность (а, вероятнее всего, это именно так), задержанных подозреваемых в контрабанде граждан могут лишить свободы.