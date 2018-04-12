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В Турции полицейские нашли старинную Библию
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В Турции полицейские нашли старинную Библию 

Рамблер 2 часа назад
Фото: twitter.com/DailySabah
Артефакт был найден турецкими полицейскими во время обычной проверки автомобилей на шоссе.
Как сообщает Daily Sabah, рукопись, текст которой нанесен на кожаные страницы, была обнаружена в машине граждан Сирии и Ирака, которые пытались покинуть турецкую провинцию Аксарай.
В ближайшее время изучением древней книги займутся специалисты: артефакт уже отправлен на экспертизу. Если будет установлено, что Библия на самом деле представляет историко-культурную ценность (а, вероятнее всего, это именно так), задержанных подозреваемых в контрабанде граждан могут лишить свободы.
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