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В Париже продают скелеты двух динозавров
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В Париже продают скелеты двух динозавров 

Рамблер 1 час назад
Фото: Binoche et Giquello/Facebook
Французский аукционный дом Binoche et Giquello предлагает приобрести скелет травоядного ящера диплодока и плотоядного аллозавра для украшения интерьера.
Кроме того, на торгах выставляются фрагмент челюсти шерстистого мамонта, зуб вымершей акулы мегалодона, яйцо мадагаскарского эпиорниса и другие окаменелости.
"Хотя скелеты динозавров очень дорогие, сегодня они — популярное украшение интерьера, как, например, живопись", — говорит итальянский эксперт в сфере искусства.
Среди настоящих ценителей останков динозавров есть такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо и Николас Кейж. Однажды последнему пришлось вернуть в Монголию купленный несколько лет назад череп тарбозавра, когда выяснилось, что он был краденый.
Binoche et Giquello утверждают, что их лоты легальны и будут выставляться законно. Четырехметрового аллозавра планируют продать за 650 тысяч евро, а 12-метрового диплодока — за 450–500 тысяч, несмотря на его значительно превышающую длину. Оказывается, плотоядные динозавры ценятся дороже, чем травоядные.
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