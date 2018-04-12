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Ученые раскрыли тайну древнего клада
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Ученые раскрыли тайну древнего клада 

Рамблер 56 минут назад
Фото: José Antonio Montero Fernández/CC BY-SA 4.0
С момента обнаружения клада на холме Эль Карамболо прошло уже 60 лет, но все это время ученые спорили, откуда взялись сокровища.
Археологи в 1958 году сумели найти в недрах земли горшок, в котором обнаружили 21 золотое украшение тонкой работы. Общий вес драгоценностей составляет почти три килограмма.
Точно было установлено время, когда был зарыт клад: около 2700-2500 лет назад. А вот происхождение украшений вызвало споры. Одни ученые утверждали, что сокровища были созданы здесь же, другие заявляли, что их привезли с собой финикийцы.
Современный анализ украшений, проведенный учеными из университета Уэльвы с помощью масс-спектометра, показал, что они были изготовлены из местного золота.
Исследователи допускают, что золото могло быть обработано по технологиям финикийцев, но то, что добыли его в этой местности (возле города Тартесса) сомнений не вызывает.
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