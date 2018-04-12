Гигантская 3D-фигура попала в Книгу рекордов Гиннеса

Житель Британии создал самую высокую в мире 3D-скульптуру в виде человека. Высота творения Джеймса Брутона, изображающего его самого, составляет 3,62 метра. Гигантский размер скульптуры позволил Джеймсу попасть на страницы Книги рекордов Гиннеса.

На осуществление своей мечты Брутон потратил целых два месяца: он строил ее по частям, печатая каждую на 3D-принтере. После выполнения каждой части скульптуры принтер приходилось перенастраивать, чтобы приступить к проработке следующего фрагмента. Работать пришлось почти круглосуточно, но результат, по мнению Джеймса, того стоил.

Теперь у Брутона есть гигант-двойник, которого он, кстати, в любой момент может разобрать и хранить у себя дома.

Кстати, предыдущая скульптура-гигант, автором которой стал польский умелец, имела высоту 3,06 метра.