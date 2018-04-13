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Старый советский танк скрывал тайник с золотом
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Старый советский танк скрывал тайник с золотом 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Англичанин Ник Мид уже давно коллекционирует старую военную технику, но такое с ним случилось впервые. На аукционе британец купил старый танк времен Советского Союза, а когда принялся за реставрацию, обнаружил внутри очень приятный сюрприз.
В топливном баке оказались надежно укрыты несколько слитков золота. Этой находкой Мид полностью окупил затраты: танк стоил 37 тысяч долларов, а слитки оценили в 2,5 миллиона. Скорее всего, золото припрятали иракские военные после мародерства в Кувейте во время операций 1990 года.
Забавно, что этот же танк уже реставрировал прошлый владелец, Джо Хьюз, который найти золота не сумел. Коллекция Ника Мида состоит из 150 боевых машин, и благодаря новому богатству англичанин вполне может стать одним из крупнейших коллекционеров боевой техники в мире.
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