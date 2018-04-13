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Американская полиция массово скупает оборудование для взлома iPhone
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Американская полиция массово скупает оборудование для взлома iPhone 

Apple Insider 3 часа назад
Фото: Apple Insider
Программно-аппаратный комплекс GrayKey, служащий для принудительной разблокировки iPhone, получил широкое распространение сразу в нескольких городах США. Об этом сообщается в расследовании издания Motherboard.
Журналисты обнаружили, что полицейские отделения сразу нескольких регионов решили приобрести устройство GrayKey, чтобы использовать его для взлома iPhone. Зачастую смартфоны подозреваемых в преступлениях защищены паролем, и данное устройство помогает получить доступ ко всем необходимым правоохранительным органам данным.
По данным издания, в основном силовики приобретают ограниченную лицензию, которая позволяет взломать не больше 300 смартфонов и стоит 15 000 долларов. Напомним, GrayKey способен разблокировать даже iPhone X под управлением самой актуальной версии iOS. Прибор использует уязвимости iOS и отключает запрет на повторный ввод пароля. Это позволяет ему использовать неограниченное количество попыток.
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