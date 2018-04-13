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Гаджет застрахует лежачих больных от пролежней
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Гаджет застрахует лежачих больных от пролежней 

Доктис 3 часа назад
Значительно улучшить качество жизни пациентов с постельным режимом может датчик, изобретенный командой ученых из США, Китая и Южной Кореи.
Миниатюрный тонкий сенсорный кружок прикрепляется к поверхности тела лежачего больного и в постоянном режиме собирает информацию о температуре тела и давлении на ткани. Первый показатель служит для выявления инфекции, а второй сигналит о возможном появлении пролежней. Датчик пересылает данные по беспроводной связи на больничный монитор или на смартфон сиделке.
Преимуществом разработки является ее миниатюрность и полное отсутствие дискомфорта, доставляемого больному. Можно прикрепить сразу несколько десятков датчиков на стратегические точки, особенно грозящие развитием пролежней, и вовремя принять меры, если ситуация станет угрожающей. Устройство работает без батарейки, его размер не превышает 2 см в диаметре; сенсор гибкий и тонкий, похожий на пленку.
Команда разработчиков уже провела испытания гаджета и нашла его эффективным. В настоящее время идет подготовка к широкомасштабным клиническим исследованиям, а разработчики параллельно рассматривают возможность добавить датчику функции измерения пульса и доступа кислорода к тканям.
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