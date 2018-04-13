Как собрать робота своими руками

Собрать собственного робота — это мечта чуть ли не каждого мальчишки. Можно вспомнить и повальное увлечение роботами в Советском Союзе, особенно в 70-80 годах, и попытки создать крутых терминаторов после одноимённого фильма, и даже целые турниры, где роботы сражались за первенство, уничтожая друг друга на арене. В общем, роботы увлекали людей со дня сборки первой модели. И если раньше для создания робота требовались большие деньги, много времени и сил, то теперь их сборка представляет собой конструктор. Ты устанавливаешь детали на платформу, заливаешь код на плату (готовый или самописный — зависит от твоих навыков в программировании и того, что ты ждёшь от робота), и вот, готовый терминатор, который будет служить тебе верой и правдой. Звучит несложно. Но это только на словах. На деле же для сборки робота, а не радиоуправляемой игрушки, умеющей ездить только вперёд и назад, нужно много разных деталей. В этой статье мы расскажем тебе о том, как собрать простого робота из недорогих деталей.

Базой любого робота является его подвижная часть. База может быть колёсной или гусеничной, но мы рекомендуем именно гусеничную. Такая база имеет лучшую проходимость, нежели колёсная, может поворачиваться на месте, а также более устойчива на неровной поверхности. Некоторые при сборке робота на гусеничной базе покупают игрушечный танк, разбирают и оставляют только базу, на которую крепят плату и другие детали. Это вариант неплохой, но затратный. Проще и дешевле купить гусеничную базу. Пример такой базы — пластина для Rover. Ссылка на неё ниже. Плюс этой базы в том, что на ней закреплено пластиковое основание, которое позволяет легко закрепить плату микроконтроллера Arduino, драйвер двигателей, элементы питания и датчики. Это делает возможным быстро собрать робота без необходимости разметки и сверления. Купить гусеничную базу →

Платы

Часто в качестве основной платы выбирают «Arduino». Они простые в монтаже, достаточно мощные и надёжные. Но железо не ограничивается только одной платой, и для функционирования робота требуются драйверы двигателя, микросхемы, транзисторы — в общем, много сложных деталей. Для твоего первого робота мы рекомендуем набор «Ардуино ДВ», ссылка на который будет ниже. В этом наборе очень много деталей, которые позволяют создать робота, не задумываясь о том, что тебе ещё нужно докупить для его нормального функционирования. В комплекте идет плата «Ардуино» UNO R3, макетная плата МВ-102, реле, датчики наклона, огня, температуры, влажности и уровня воды, шаговый двигатель, драйвер шагового двигателя, резисторы от 220 Ом до 10 кОм, светодиоды, тактовые кнопки, зуммеры, фоторезисторы, индикаторы, серводвигатель, ИК-приёмник, ИК-пульт, джойстик, LED матрица, LCD экран и другие детали. В наборе доступно 33 урока по сборке робота. Кстати, покупать такие наборы удобнее, чем заказывать отдельные детали. Во-первых, в комплекте есть всё необходимое. Во-вторых, цена на 40% ниже, чем если бы ты покупал детали по отдельности. И в-третьих, проверенные детали. К комплекту «Ардуино ДВ» можно докупить дополнительные модули и датчики, сделав робота более функциональным. Лучший выбор для новичка. Купить комплект Ардуино ДВ →

Дополнительные датчики

Чтобы твой робот не бился об стены и другие преграды, его нужно оснастить датчиками препятствия. Существуют датчики столкновений, датчики линий, инфракрасные датчики, ультразвуковые дальномеры и другие датчики. Также, чтобы сделать робота умным, можно оснастить его датчиками движения и освещения, которые позволят ему ориентироваться на местности, объезжая не только статичные, но и динамичные объекты. Рекомендуем устанавливать минимум два датчика препятствий на передней части робота. Желательно установить ещё два датчика и в задней части. Помни: чем больше датчиков, тем лучше. Купить датчики →

Питание

От качества системы питания будет зависеть продолжительность функционирования робота на одном заряде. Основной деталью является блок питания. Рекомендуем выбирать блок питания с входным и выходным фильтром от электромагнитных помех, защитой от превышения выходного напряжения, потребляемого тока и короткого замыкания на выходе. Это защитит робота даже при скачках напряжения. Далее от блока питания ток поступает на платы и батареи. Для того чтобы робот был автономным, необходимо установить блок для батареек. Блоки бывают как компактными, для небольших круглых батареек, так и массивными, в которые устанавливается 10 батареек АА. Помни, что чем больше блок для батареек, тем больше вес робота. Если ты собираешь компактного робота, то лучше выбрать блок на 2 батарейки. Также вместо батареек ты можешь установить блок питания, защищённый от воздействия влаги и солнечного света. Блок питания подойдёт в случае, если ты собираешься управлять роботом на улице. Купить элементы питания →

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