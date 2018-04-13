Ещё
В Норвегии нашли древний игральный кубик жуликов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Норвегии нашли древний игральный кубик жуликов 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Во время раскопок в средневековом квартале Бергена археологи обнаружили игральную кость, которую использовали мошенники.
Жители древних портовых городов Норвегии любили азартные игры, что подтверждают тематические археологические находки. К настоящему времени обнаружено около трех десятков игральных костей в средневековых районах Бергена. И, судя по всему, мошенников в те времена тоже было немало: известно, что существовал указ 1276 года, согласно которому власти изымали все деньги со стола с нечестной игрой, а жуликам полагался штраф в размере половины марки (около 107 граммов серебра).
Недавно археологам удалось выяснить, как жульничали мошенники. При раскопках деревянной мостовой начала XV века в районе Вогсбюннен в Бергене была обнаружена игральная кость, которая значительно увеличивала шансы на победу. На месте единицы и двойки на гранях кубика вырезаны четверка и пятерка.
Angela Weigand/UIB
Эксперты предполагают, что мошенник, которому принадлежала кость, избавился от нее, чтобы его жульническая схема не была раскрыта.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчину не пустили в самолет из-за имени20
Как воры следили за порядком на Олимпиаде-8034
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста55
Какие неприличные фамилии встречались у русских80
На старой фотографии нашли путешественника во времени132
Видео
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
02:30
Как Горбачев сдал СССР
Истории
02:26
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста
Люди
01:07
Спятивший гусь затерроризировал город
Безумный мир
00:26
Безразличный кот выиграл и ушел
Безумный мир
00:28
Акула-исполин решила порезвиться с людьми
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение