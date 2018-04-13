Что такое «хранилище судного дня» в Норвегии

В самой северной части Норвегии разместился наиболее важный холодильник планеты, или, как его еще называют, «Хранилище судного дня». У указанного помещения имеется одна очень важная миссия — сохранить для человечества пищу, если мир накроет глобальная катастрофа.

На одном из островов в составе архипелага Шпицберген, раскинувшегося на просторах Северного Ледовитого океана, находится насчитывающий три комнаты бункер, где посредством спецоборудования поддерживается температура на уровне -18 градусов по Цельсию.

Здесь хранятся семена тысяч разных сельскохозкультур, которые могут быть использованы в случае какой-либо глобальной катастрофы. Хранилище надежно защищает семена от внешнего мира, а располагается оно на глубине 120 м в горной породе и на высоте в 130 м над уровнем моря.

Первая подобная система для защиты и сохранения сельскохозяйственных культур была разработана российским ученым Вавиловым, который реализовал ее по собственным чертежам в начале прошлого века. Лаборатория ботаника располагалась в пригороде Ленинграда, а в годы холодной войны подобные банки для семян стали распространяться во многих государствах.

Всемирное хранилище для семян создали в 2006, что произошло под влиянием ООН , а основной целью этого холодильника является сохранение посадочного материала всех растений из сферы сельского хозяйства, которые существуют в мире. Проект был реализован за средства Норвегии, которая выделила для этого $9 млн, поэтому хранилище было построено на территории этого государства. Установка сохраняет холод благодаря энергии, получаемой из местного угля, а также за счет вечной мерзлоты.

Этот холодильник способен защитить посадочный материал от ряда катастроф, среди которых падение крупного астероида, возможная ядерная война или наступающее глобальное потепление. Это место строго закрыто от любого посещения свободного характера, открывая двери лишь на несколько недель в году, притом далеко не всем желающим.