Стартап Fuman представил наушники со встроенным массажером Nirvana

Южнокорейский стартап Fuman разработал наушники Nirvana, массирующие уши. Новый функционал был добавлен лишь для здоровья пользователя — он позволит снимать стресс и тревожность, а также улучшать память и сон. По предзаказу наушники можно заказать по цене в $189. Предполагается, что первые экземпляры покупатели получат в конце лета.

Наушники-массажер позволят владельцу избавиться от тревог и страхов. Излучатели звука оснащены круглыми щупами, созданными из нетоксичного медицинского силикона и надавливающими на биологически активные точки в ухе. Сила давления регулируется специальными клавишами на обеих чашках наушников. Устройство во включенном рабочем состоянии потихоньку жужжит, напоминая белый шум.

По словам разработчиков, у нового устройства нет побочных эффектов и противопоказаний. Гаджет был оборудован четырьмя режимами: утренняя медитация, быстрый дневной отдых, расслабление вечером и максимальный релакс (сон). Питается устройство от встроенного аккумулятора, который можно зарядить через microUSB-порт. Емкость встроенного аккумулятора, равно как и время автономной работы не сообщается.