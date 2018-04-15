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Создан фильтр, который позволяет пить воду из лужи
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Создан фильтр, который позволяет пить воду из лужи 

Don't Panic 6 часов назад
Фото: Don't Panic
Похоже, проблема с недостатком питьевой воды решена. Исследователи из Техаса создали устройство, благодаря которому можно очистить воду из любого источника, даже если речь идет о Мертвом море.
Система основана на так называемом «гидрогеле», гибриде гелевого полимера. Этот гель воздействует на загрязненную воду — пар поднимается, грязь остается в специальном отстойнике. Затем уже чистый пар вновь конденсируется в пригодную для питья жидкость.
По данным National Geographic, многие страны Африки и Южной Америки уже сейчас испытывают значительный недостаток питьевой воды.
ООН и вовсе предсказывает, что к 2050 году по меньшей мере каждый четвертый человек в мире будет жить при постоянном дефиците пригодной для питья жидкости.
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