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Компания Heinz может запустить соус «Майочуп»
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Компания Heinz может запустить соус «Майочуп» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Рамблер
Компания Heinz объявила в своем твиттере голосование.
По его условиям, если за новый соус проголосуют более 500 тысяч человек, то компания выпустит на рынок так называемый майочуп. В России более распространен другой вариант — кетчунез — другими словами, смесь кетчупа и майонеза.
До окончания голосования еще несколько часов, но, судя по промежуточным результатам, новому соусу быть.
Некоторые пользователи предположили, что соус получится не таким вкусным, как при домашнем приготовлении, так как майонез Heinz, по их мнению, не так хорош, как кетчуп.
А вот пользователи из России искренне надеются, что компания учтет их пожелания и выпустит соус с более привычным русскому уху названием — кетчунез.
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