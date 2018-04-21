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Тест: угадайте в какой стране изобрели эти вещи
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Тест: угадайте в какой стране изобрели эти вещи 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Мы ежедневно пользуемся множеством вещей: расческа, пылесос, телевизор, столовые приборы… Без многих предметов сложно представить себе жизнь современного человека в принципе. И порой крайне трудно поверить в то, что наши предки могли обходиться, например, без очков, зеркал, часов или бумаги.
Да что там вещи, которые изобрели еще в древности. Возьмем хотя бы Интернет. Пользоваться повсеместно Всемирной паутиной мы стали сравнительно недавно, но признайтесь, легко ли вам было бы сейчас без нее обойтись?
Ежедневно пользуясь привычными вещами, мы не задумываемся, откуда они к нам пришли. Это несправедливо. Попробуйте определить «родину» некоторых обыденных вещей.
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