На острове Рюген нашли клад

В Балтийском море на германском острове Рюген был обнаружен клад, предположительно датируемый X веком. Эту информацию подтвердили в департаменте культуры и защиты памятников федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (земля, принадлежащая ФРГ, образовавшаяся в 1945 году).

На сайте ведомства уточняют, что были найдены 600 серебряных украшений и монет, некоторые из которых были изготовлены при правлении короля Харальда I Синезубого.

Что интересно, клад был найден 13-летним мальчиком, который любительски увлекается археологией.