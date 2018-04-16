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На острове Рюген нашли клад
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На острове Рюген нашли клад 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Балтийском море на германском острове Рюген был обнаружен клад, предположительно датируемый X веком. Эту информацию подтвердили в департаменте культуры и защиты памятников федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (земля, принадлежащая ФРГ, образовавшаяся в 1945 году).
На сайте ведомства уточняют, что были найдены 600 серебряных украшений и монет, некоторые из которых были изготовлены при правлении короля Харальда I Синезубого.
Что интересно, клад был найден 13-летним мальчиком, который любительски увлекается археологией.
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