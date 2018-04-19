Создан будильник-вибратор для женщин

Будильник-вибратор: начните день с оргазма

Создатели будильника Little Rooster утверждают, что теперь просыпаться можно с удовольствием. В прямом смысле этого слова!

@littleroosterstore

Цена вопроса — около 90 долларов, за них вы получите небольшое и легкое устройство, которое крепится на нижнее белье так, чтобы его вибрирующая часть плотно прилегала к клитору. Необходимо только завести будильник на определенное время и установить силу вибрации. К слову сказать, у устройства 30 режимов, различающихся интенсивностью: пробуждение начинается со слабых вибраций, которые постепенно нарастают до тех пор, пока вы сами не выключите будильник.