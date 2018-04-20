Nike напечатала идеальные кроссовки на 3D-принтере

На днях специалисты компании Nike представили новую модель спортивной обуви, полностью напечатанную на 3D-принтере.

Кроссовки Vaporfly Elite Flyprint были созданы в «соавторстве» с лучшим марафонцем мира — Элиудом Кипчоге. В прошлом году кениец почти побил двухчасовой барьер в марафоне в обуви, разработанной Nike совместно с компанией Breaking2.

В новой же «версии» 3D-кроссовок специалисты применили суперлегкий пластик и новейший дизайн, сделанный компьютером, что, по утверждению представителей компании, поможет бегунам развивать еще большую скорость.

Единственный минус — купить новую модель кроссовок Vaporfly Elite Flyprint обычным людям не удастся: обувь была разработана специально для элитных бегунов.