В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт

Этот гриб линчжи из провинции Гуйчжоу весит 4,2 килограмма, а его диаметр — 80 сантиметров. Он вполне может послужить зонтом или хотя бы очень большой шляпой.

Слухи о крупных экземплярах линчжи ходили давно, но редко кому на самом деле удавалось увидеть их. Однако жителям округа Найонг на юго-западе Китая посчастливилось найти по-настоящему солидный образец.

Китайцы используют древесный гриб в медицинских целях уже 2000 лет, и верят, что он способен дать человеку долголетие, а возможно и бессмертие. Линчжи известен своими высокими регенерационными и антивирусными свойствами.