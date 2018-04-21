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В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
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В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт 

Рамблер 3 часа назад
Этот гриб линчжи из провинции Гуйчжоу весит 4,2 килограмма, а его диаметр — 80 сантиметров. Он вполне может послужить зонтом или хотя бы очень большой шляпой.
Слухи о крупных экземплярах линчжи ходили давно, но редко кому на самом деле удавалось увидеть их. Однако жителям округа Найонг на юго-западе Китая посчастливилось найти по-настоящему солидный образец.
Китайцы используют древесный гриб в медицинских целях уже 2000 лет, и верят, что он способен дать человеку долголетие, а возможно и бессмертие. Линчжи известен своими высокими регенерационными и антивирусными свойствами.
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