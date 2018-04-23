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Глупые изобретения, которые люди не оценили
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Глупые изобретения, которые люди не оценили 

Anews 36 минут назад
Фото: Anews
Шведский "Музей провалов", расположенный в Хельсинборге — занятное место, где можно увидеть самые необычные вещи. Здесь в качестве экспонатов представлены изобретения, которые обернулись провалом для производителя.

Лазанья от Colgate

Согласитесь, весьма необычный продукт для фирмы, изготавливающей зубную пасту. Тем не менее в свое время компания намеревалась пробиться на новую нишу в рынке благодаря своему замороженному полуфабрикату. Однако в итоге не удалось продать даже пробную партию товара. Видимо, покупатели почувствовали неладное.

Coca Cola Blak

По сути напиток представляетсобой смесь обычной колы и кофейной эссенции. Зачем добавлять эссенцию в напиток, в котором уже есть кофеин — неизвестно, но компания решила удивить потребителей. Впрочем, напиток мало кому пришелся по вкусу и уже в 2009 году исчез с прилавков.

Newton Messagepad

Устройство, выпущенное гигантом Apple, согласно своим характеристикам, позволяло создавать заметки или отправлять документы по факсу. На деле же писать заметки, используя стилус, было очень неудобно. Еще один минус — завышенная цена продукта.

Google Glass

Концепт фирмы, выпущенный в 2012 году поставил в ступор пользователей. Разработчики не давали никаких инструкций, как использовать чудо-девайс. Другое дело — с какой же целью можно было применять новинку? Это тоже оставалось загадкой. В придачу ко всему смущали странные условия конфеденциальности и завышенная цена девайса.

Bic "Для нее"

Известный производитель канцтоваров запустил в производство шариковые ручки, добавив на упаковку надпись "Для нее". Примечательно то, что по своему дизайну они не отличались от остальных. Также пользователи редко ставили ручкам хорошие оценки и не скупились на комментарии с критикой.

Rejuvenique

Эта чудо-маска предназначалась для тех, кто намерен избавится от морщин. Для борьбы с недостатками кожи использовались микроразряды тока. Впрочем, потребители не оценили новинку и начали задавать представителям фирмы странные вопросы о том, должен ли быть привязан человек при использовании чудо-средства, и не помешает ли использованию крики.

Hot Road

Парфюмерная новинка была выпущена Harley Davidson. Удивляет то, что внезапно мотоциклетная компания решила провести эксперимент с выпуском парфюма. В "исключительно мужском" запахе должны были присутствовать нотки табака. Однако новинка 1996 года провалилась — ну какие могут быть духи у тех, кто производит мотоциклы?

Coke2

В 1985 году компания выпустила серию напитков с маркой Coke2. По словам производителей, это была "улучшенная" версия популярного напитка. Но в том же году недовольные клиенты чуть не устроили бунт, требуя возврату "старого и худшего" напитка.

NGage

Отличилась и известная фирма Nokia, намеревавшаяся добавить свою новинку на прилавки магазинов. Компания выпустила смартфон NGage, который продержался в производстве до 2005 года. Пользователи были недовольны неудобным расположением кнопок и странным дизайном.

GrooVe Stick

Однажды у создателей барабанных палочек возникла "гениальная" идея: почему бы не сделать из раздвоенными? Согласно рекламе, такие палочки могли бы стать полезными для ударников, увеличив их скорость до драм-машины. Тем не менее сами барабанщики новинку не оценили.

Bofors

В который раз появляется подтверждение, что не стоит браться за то, что далеко от твоих знаний. Компания Bofors, которая изготавливала зенитные и противотанковые орудия, разнообразила свой ассортимент зубной пастой. Хотя и до этого паста не пользовалась популярностью, начали распространяться слухи о том, что в ее составе обнаруживаются канцерогенные микрочастицы. Вскоре новинку ликвидировали. ​
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