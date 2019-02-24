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Гаджеты из будущего, которые есть уже сейчас 

Рамблер 1 час назад
Если вы человек внимательный и предусмотрительный и никогда не теряли кошелек, то наверняка среди ваших знакомых есть те, кто пережил такую неприятность. Специально для них инженеры создали удивительный гаджет.
Этот супер-современный технологичный кошелек оснащен системой оповещения, которая функционирует на расстоянии до 20 метров, а его положение можно отследить посредством GPS.
А еще у него есть встроенный аккумулятор, с помощью которого можно зарядить смартфон. Но это не все новинки последнего времени.
Как вам понравятся такие устройства:
1. Миниатюрное кольцо, которое заменит и часы, и фитнес-браслет, и отчасти даже мобильный телефон.
2. Прибор, которые позволяет обмениваться сообщениями в отдаленной местности, где нет сотовой связи.
3. «Умный» дверной глазок с видеокамерой, передающей изображение на смартфон.
4. Дисплей для автомобиля, который поддерживает все приложения для мобильных устройств.
5. Подводный скутер для любителей погружений в глубины океана.
И все эти потрясающие приспособления доступны уже сегодня. Вам уже захотелось что-то приобрести?
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