Гаджеты из будущего, которые есть уже сейчас

Если вы человек внимательный и предусмотрительный и никогда не теряли кошелек, то наверняка среди ваших знакомых есть те, кто пережил такую неприятность. Специально для них инженеры создали удивительный гаджет.

Этот супер-современный технологичный кошелек оснащен системой оповещения, которая функционирует на расстоянии до 20 метров, а его положение можно отследить посредством GPS.

А еще у него есть встроенный аккумулятор, с помощью которого можно зарядить смартфон. Но это не все новинки последнего времени.

Как вам понравятся такие устройства:

1. Миниатюрное кольцо, которое заменит и часы, и фитнес-браслет, и отчасти даже мобильный телефон.

2. Прибор, которые позволяет обмениваться сообщениями в отдаленной местности, где нет сотовой связи.

3. «Умный» дверной глазок с видеокамерой, передающей изображение на смартфон.

4. Дисплей для автомобиля, который поддерживает все приложения для мобильных устройств.

5. Подводный скутер для любителей погружений в глубины океана.

И все эти потрясающие приспособления доступны уже сегодня. Вам уже захотелось что-то приобрести?