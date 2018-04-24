Древние свитки, над разгадкой которых бьются ученые

В поисках истины человек способен пойти на многое и многое же способен преодолеть. Археологические раскопки уже показали нам значительную часть исторических событий, которые проливают свет и на современную эволюцию всего нашего вида. Но несмотря на развитие технологий, ученые до сих пор не могут расшифровать некоторые из важных документов. Кто знает, может именно в них и кроется тайна существования человечества.

Серебряный свиток

При раскопках древнего иорданского города Джараш археологи наткнулись на крохотный серебряный амулет. В 2015 году ученым удалось развернуть микроскопический свиток, не повредив его. Обнаружилось, что вся внутренняя сторона покрыта странными, не переводимыми ни на один существующий язык письменами.

Кодекс Селден

Рукопись сделана из кожаных полосок, покрытых для сохранности левкасом. Пять сотен лет провел этот манускрипт под слоем гипса: только в прошлом году ученые просканировали старинную миштекскую рукопись и обнаружили скрытый текст. Понять его мы не можем до сих пор.

Новгородский кодекс

Тщательный анализ позволил ученым максимально достоверно датировать так называемый Новгородский кодекс: рукопись-палимпсест отнесли к IX веку. На нескольких дощечках скрыто огромное количество неоднократно переписываемой информации, и пока нет никаких предпосылок, что ученые смогут добыть хотя бы информацию с верхних слоев.

Закинфский кодекс

На страницах этой древней книги когда-то давно было записано оригинальное «Евангелие от Луки». Но затем кто-то аккуратно стер весь текст, чтобы повторно использовать бумагу — видимо, человек даже не подозревал, что именно он стирает. Сегодня спектроанализ позволяет исследователям увидеть буквы оригинального текста, но до расшифровки пройдет еще немало времени.

Рукопись Войнича

Иллюстрированный кодекс датируют 1404 годом, то есть написан он был в эпоху раннего Возрождения. На страницах рукописи нет ни одного достоверного изображения земных животных и язык, которым она написана, не может быть расшифрован. Считается, что неведомый алхимик специально разработал таинственный, не существующий в реальности, но имеющий смысл язык.

Артефакт Цзяху

Это во многом условный термин, которым обозначают сразу несколько черепков с надписями, обнаруженных учеными в провинции Хэнань. Ученые датируют надписи 6 600 годом до нашей эры, но не могут расшифровать ни одной из них.

Кодекс Copiale

Это немецкая зашифрованная рукопись второй половины XVIII века, содержащая информацию о тайном обществе масонского типа под названием «Oculisten». Манускрипт был записан непонятными символами, диакритическими знаками и буквами греческого и латинского алфавитов. На данный момент исследователи сумели распознать несколько первых страниц кодекса. Однак, многочисленные отсылки к зашифрованным именам братьев-масонов серьезно затрудняют исследовательскую работу.

Кодекс Рохонци

Нерасшифрованный манускрипт был найден в библиотеке князей Баттьяни в Рехнице. В настоящее время большинство учёных разделяет мнение Кароля Сабо о том, что кодекс представляет собой мистификацию, выполненную трансильванским антикваром Самуилом Немешем.