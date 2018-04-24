Самолёты миллионеров показали изнутри

Миллионеры позволяют себе гораздо больше, чем обычные люди. Огромные квартиры и особняки, элитные машины, дизайнерская одежда — всё это входит в жизнь тех, чей доход составляет несколько миллионов в год. И конечно же, многие обеспеченные люди стремятся обзавестись частным самолётом, причем это не маленькая маломоторная машина, а огромный лайнер, рассчитанный на межконтинентальные перелёты. Хотите узнать, что представляют из себя самолёты миллионеров?

1. Embraer Lineage 1000e, принадлежащий, по слухам, арабскому шейху. Для внутренней отделки лайнера использовались только лучшие натуральные материалы.

2. Лайнер Gulfstream V, которым владеет актёр Джим Керри , вмещает «всего» 16 человек. А вот до переоборудования в личный в его салоне с лёгкостью размещались пара сотен пассажиров.

3. Самолёт султана Брунея обошёлся в 100 миллионов долларов, почти столько же стоили его переоборудовать. Здесь есть спальня, гостиная и ванная комната, в оформлении которых использована позолота.