Тайные послания, которые передали из Средневековья

В Средние века и другие смутные времена высказывать собственное мнение было не так-то просто. Церковная и общественная цензура не позволяли вольнодумцам проявлять себя, но творческие люди нашли выход — они использовали собственные творения, чтобы донести до мира новую идеологию. И более всего преуспели в этом художники. На многих картинах тех времён есть масса тайных знаков, расшифровкой которых занимаются сегодняшние исследователи. Давайте приоткроем некоторые из волнующих средневековых тайн.

1. Одной из любимейших картин исследователей является «Тайная вечер» Леонардо да Винчи . Что только ни находили на полотне учёные! Намёки на тайное общество тамплиеров, нотный стан, математические формулы, астрологические карты и даже указание на дату конца света.

2. «Ночная терраса кафе» Винсента Ван Гога. Многие полагают, что Ван Гог изобразил здесь собственную интерпретацию тайной вечери.

3. Фреска Микеланджело «Сотворение Адама» тоже стала предметом интереса специалистов. Кое-кто считает, что это не просто изображение, а анатомическая иллюстрация.

4. Ещё один шедевр да Винчи, «Мона Лиза», приманивает исследователей уже не первый век. Итальянские историки обнаружили, что в глаза Моны Лизы нарисованы буквы и цифры, в которых автор что-то зашифровал.

5. «Мадонна со святым Джованнино» Доменико Гирландайо. Вы тоже видите там НЛО?