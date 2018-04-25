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Секреты известных брендов, о которых они молчат
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Секреты известных брендов, о которых они молчат 

Рамблер 8 часов назад
Тем, кто хотя бы изредка ходит в магазины, эти бренды хорошо знакомы. Большинство производителей уверяют, что их история прозрачна, а намерения чисты, но в реальности дело обстоит не совсем так. Многие бренды скрывают кое-какие секреты, которые могут подмочить их репутацию. Но вам, пожалуй, стоит их узнать.
1. Apple. Широко известен факт, что первый компьютер марки собрали буквально на коленках Стив Джобс и Стив Возняк. Но оказалось, что с ними был ещё один коллега. Рональд Уэйн принимал участие в разработке компьютеров, создавал руководства и даже нарисовал один из первых логотипов. Но когда у компании начались финансовые сложности, то попросту сбежал, продав акции.
2. Рестораны быстрого питания «Макдоналдс» постоянно ругают за нездоровую еду, но они всё равно не испытывают недостатка в клиентах. Компания хранит в строгом секрете рецепты всех блюд, но точно известно, что в них полно химических добавок.
3. Напиток «Coca-Cola» продаётся повсеместно, но состав напитка не разглашается. Устав компании предписывает, что одновременно рецепт газировки могут знать не более трёх высокопоставленных лиц.
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