Технотату: 3D-принтер напечатал сенсоры на человеческой коже

Группа американских учёных представила 3D-принтер, который способен печатать на движущейся поверхности. В том числе и на человеческой коже. Это стало возможным благодаря специальным маркерам, наносящимся на нужное место перед процессом и позволяющим устройству «видеть». Видео с необычной печатью вы можете увидеть ниже.

Руководитель проекта Майкл МакАльпайн рассказал, что принтер использует специальные чернила: их не нужно разогревать до высокой температуры, и поэтому их можно без вреда наносить на кожу человека. По его словам, у такого 3D-принтера большой потенциал, в том числе и военный.

«Мы очень взволнованы потенциалом новой технологии 3D-печати с использованием лёгкого и портативного принтера стоимостью менее 400 долларов. Мы предполагаем, что простой солдат сможет вытащить этот принтер из рюкзака и напечатать химический датчик либо любую другую электронику, в которой он нуждается, непосредственно на коже. Это может стать швейцарским армейским ножом будущего со всем, что вам нужно, в одном переносном 3D-принтере», — заявил МакАльпайн.