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В Японии создали робота-трансформера
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В Японии создали робота-трансформера 

BFM.RU 28 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Японская компания Asratec, являющаяся подразделением телекоммуникационной корпорации Softbank, совместно с несколькими стартапами представила прототип робота, способного трансформироваться в автомобиль. Об этом сообщается на сайте проекта J-deite RIDE, передает ТАСС.
Модель высотой 3,7 метра и весом 1600 кг способна передвигаться на двух ногах при скорости, которая не превышает 100 метров в час. Несмотря на низкую скорость передвижения, робот в течение одной минуты способен изменять свою форму и превращаться в двухместную спортивную машину. В таком виде проект японских разработчиков способен разгоняться до 60 км/ч.
Робот двигается при помощи электромоторов, управлять им можно как вручную из кабины, так и дистанционно с помощью пульта. Примечательно, что покидать салон на время трансформации не нужно.
На создание робота его изобретателей вдохновила серия американских фантастических боевиков «Трансформеры». Однако создатели не собираются останавливаться на достигнутом и к 2020 году планируют представить усовершенствованную пятиметровую модель. По задумке разработчиков, роботы будут использоваться в парках развлечений и на выставках автомобильной и робототехники.
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