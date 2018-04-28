Ещё
В Японии выпустили кошачьи домики для людей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Японии выпустили кошачьи домики для людей 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Bibi Lab
Некоторые люди не только обожают кошек до умопомрачения, но и сами мечтают хоть на день стать своими питомцами. Для таких оригиналов компания Bibi Lab выпустила специальные домики.
По словам маркетологов компании, исследования показали, что больше 70% респондентов признались, что иногда хотят стать кошками. А по фразе "хочу быть кошкой" выходит около 8 миллионов запросов.
Кошачий домик для человека представляет собой небольшую складную палатку высотой в 65 сантиметров. Длина и ширина — 80. Также покупатели получает бонус в виде кошачьих ушек. И все это удовольствие стоит чуть больше 11 тысяч йен (почти 7 тысяч рублей).
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда и почему русских стали так называть1
5 мест на Земле, где не работает гравитация3
13 зараженных радиацией мест рядом с вами6
Впечатляющие фотографии появления человека на свет83
Невероятные открытия, способные изменить историю4
Видео
02:35
Ученые создали интерактивные волосы
Вещи
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
11:59
Животные-гиганты, которые вас точно удивят
Безумный мир
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение