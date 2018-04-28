В Японии выпустили кошачьи домики для людей

Некоторые люди не только обожают кошек до умопомрачения, но и сами мечтают хоть на день стать своими питомцами. Для таких оригиналов компания Bibi Lab выпустила специальные домики.

По словам маркетологов компании, исследования показали, что больше 70% респондентов признались, что иногда хотят стать кошками. А по фразе "хочу быть кошкой" выходит около 8 миллионов запросов.

Кошачий домик для человека представляет собой небольшую складную палатку высотой в 65 сантиметров. Длина и ширина — 80. Также покупатели получает бонус в виде кошачьих ушек. И все это удовольствие стоит чуть больше 11 тысяч йен (почти 7 тысяч рублей).